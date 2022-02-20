Три очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:2.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, еще по голу забили Зак Хайман, Кайлер Ямамото и Дарнелл Нерс. У «Джетс» отличились Адам Лаури и Кайл Коннор.

После этого матча «Эдионтон» с 59 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Виннипег» с 52 очками — на 11-й строчке.