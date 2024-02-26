«Виннипег» дома победил «Аризону», Коннор сделал дубль

«Виннипег» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев в основное время забросили Марк Шайфли, Кайл Коннор и Габриэль Виларди. У гостей дважды забил Ник Шмалц, еще одна шайба на счету Матиаса Маччелли.

Победный гол в овертайме забил форвард «Виннипега» Кайл Коннор.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 77 очками в 56 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке с 51 очком в 57 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)