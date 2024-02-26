Проворов забил пятый гол в сезоне НХЛ

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

27-летний россиянин отличился за полторы минуты до конца второго периода.

Гол в ворота «Рейнджерс» стал для Проворова пятым в сезоне-2023/24. Всего у защитника 26 (5+21) очков в 57 матчах нынешнего регулярного чемпионата.