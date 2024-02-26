Проворов забил пятый гол в сезоне НХЛ
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
27-летний россиянин отличился за полторы минуты до конца второго периода.
Гол в ворота «Рейнджерс» стал для Проворова пятым в сезоне-2023/24. Всего у защитника 26 (5+21) очков в 57 матчах нынешнего регулярного чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|58
|39
|19
|81
|2
|Каролина
|57
|34
|23
|73
|3
|Филадельфия
|59
|30
|29
|67
|4
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|7
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|5
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|58
|31
|27
|64
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|57
|20
|37
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
Результаты / календарь
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1.03
2.03
|26.02
|02:00
|
Чикаго – Детройт
|- : -
|26.02
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|26.02
|02:00
|
Баффало – Каролина
|- : -
|26.02
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|26.02
|04:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96
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