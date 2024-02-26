Голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

«Коламбус» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забросили Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Джек Рославик и Иван Проворов. У гостей забили Артемий Панарин и Адам Эдстрем.

«Рейнджерс» прервали свою серию из 10 побед подряд, которая являлась повторением клубного рекорда. Команда лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 59 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 48 очками в 57 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)