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Сегодня, 03:54

«Вегас» внес Стоуна в список травмированных

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вегаса» Марк Стоун выбыл из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

30-летний канадец был помещен в список травмированных. В середине января он уже получал травму.

Отметим, что Стоун пропустил больше половины прошлого сезона из-за серьезной травмы.

В текущем сезоне Стоун провел 43 матча, в которых набрал 38 (17+21) очков.

Марк Стоун
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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