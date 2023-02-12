«Вегас» внес Стоуна в список травмированных

Форвард «Вегаса» Марк Стоун выбыл из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

30-летний канадец был помещен в список травмированных. В середине января он уже получал травму.

Отметим, что Стоун пропустил больше половины прошлого сезона из-за серьезной травмы.

В текущем сезоне Стоун провел 43 матча, в которых набрал 38 (17+21) очков.