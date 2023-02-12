Галлан рассказал, почему Кравцов не попал в состав на матч с «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, почему форвард Виталий Кравцов не попал в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

«Мы хотели другую комбинацию игроков на этот матч, а Кравцов сделал недостаточно, чтобы остаться в составе», — приводит слова Галлана журналист Ларри Брукс.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 28 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков.