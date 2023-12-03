«Вегас» победил «Вашингтон», Барбашев отдал результативную передачу

«Вегас» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Голден Найтс» голы забивали Джонатан Маршессо (дубль), Джек Айкел и Марк Стоун, которому ассистировал россиянин Иван Барбашев. У гостей шайбу забросил Том Уилсон.

В концовке второго периода форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов схватил Маршессо за шею и совершил бросок с переворотом. За этот фол россиянин получил двухминутный штраф.

«Вегас» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 26 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Маршессо — 10 (бол., Айкел, Томпсон), 8:53 — 1:0. Айкел — 10 (Хаттон), 27:56 — 2:0. Стоун — 7 (Айкел, Барбашев), 40:49 — 3:0. Уилсон — 8 (Строум, Карлсон), 56:46 — 3:1. Маршессо — 11 (п.в., Коттер, Карлссон), 58:03 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Кемпер (56:32 — 56:46, 57:43).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (10+18+8) — 21 (5+4+12).

Наши: Барбашев (14.58/0/+2) — Кузнецов (15.20/0/0), Овечкин (15.32/1/-1).

3 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18140 зрителей.