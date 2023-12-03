«Вегас» победил «Вашингтон», Барбашев отдал результативную передачу
«Вегас» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У «Голден Найтс» голы забивали Джонатан Маршессо (дубль), Джек Айкел и Марк Стоун, которому ассистировал россиянин Иван Барбашев. У гостей шайбу забросил Том Уилсон.
В концовке второго периода форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов схватил Маршессо за шею и совершил бросок с переворотом. За этот фол россиянин получил двухминутный штраф.
«Вегас» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 26 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Маршессо — 10 (бол., Айкел, Томпсон), 8:53 — 1:0. Айкел — 10 (Хаттон), 27:56 — 2:0. Стоун — 7 (Айкел, Барбашев), 40:49 — 3:0. Уилсон — 8 (Строум, Карлсон), 56:46 — 3:1. Маршессо — 11 (п.в., Коттер, Карлссон), 58:03 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Кемпер (56:32 — 56:46, 57:43).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 36 (10+18+8) — 21 (5+4+12).
Наши: Барбашев (14.58/0/+2) — Кузнецов (15.20/0/0), Овечкин (15.32/1/-1).
3 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18140 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|22
|17
|5
|35
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|16
|7
|35
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|23
|11
|12
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|22
|7
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|3 : 4
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|3 : 4
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|2 : 0
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 ОТ
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|6 : 2
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|23
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87