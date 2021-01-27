«Сент-Луис» одержал победу над «Вегасом» в серии буллитов

«Сент-Луис» во встрече регулярного сезона НХЛ одержал победу над «Вегасом» в серии буллитов (5:4). Решающий бросок в послематчевой серии серии реализовал форвард «блюзменов» Брэйден Шенн. Дублем в составе победителей отличился Дэвид Перрон.

Российский защитник гостей Ивар Барбашев провел на льду более 12 минут и результативными действиями не отличился.

«Вегас» остался лидером Западного дивизиона с 11 очками в активе, «Сент-Луис» поднялся на вторую позицию, набрав 9 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:5 Б (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Так — 3 (Колесар, Пьетранджело), 3:17 — 1:0. Перрон — 2 (О`Райлли), 4:08 — 1:1. Перрон — 3 (бол., Краг, Шворц), 8:11 — 1:2. Шворц — 2 (Шенн), 10:10 — 1:3. Пачоретти — 4 (Стоун, Мартинес), 21:42 — 2:3. Киру — 3, 30:44 — 2:4. Пачоретти — 5 (бол., Теодор, Стоун), 50:36 — 3:4. Пачоретти — 6 (Мартинес, Стоун), 56:35 — 4:4.

Победный буллит: Шенн.

Вратари: Ленер — Биннингтон.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 46 (17+11+13+5) — 25 (8+9+4+4).

Наши: — - Барбашев (12.40/0/0).

27 января. Парадайс. T-Mobile Arena.