«Вегас» разгромил «Анахайм» и поднялся на вторую строчку конференции

«Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:2.

Дубль в сставе «рыцарей» оформил Джонатан Маршессо. После этого матча у «Вегаса» две победы подряд, «Анахайм» потерпел два поражения в двух матчах.

«Вегас» с 50 очками занимает второе место в Западной конференции, «Анахайм"с 37 оками расположился на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Хольцер — 1, 8:13 — 0:1. Стоун — 16 (Пачоретти), 14:36 — 1:1. Так — 6, 19:40 — 2:1. Смит — 15, 37:55 — 3:1. Маршессо — 14 (буллит), 50:56 — 4:1. Сильверберг — 14, 54:34 — 4:2. Маршессо — 15 (п.в., Шмидт, Смит), 58:06 — 5:2.

Вратари: Флери — Гибсон (56:41 — 58:06).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 41 (22+11+8) — 28 (5+12+11).

Наши: — - -.

31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.