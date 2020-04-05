«Вегас» пожертвовал 7500 обедов для медработников

«Вегас» выделил 7500 обедов для врачей, медсестер и медработников местных больниц, сообщается на официальном сайте НХЛ.

— Медицинские работники по всему Лас-Вегасу борются с этим вирусом на передовой, стремясь обеспечить безопасность наших семей и общества, — сказал президент фонда клуба Ким Франк. — Они являются реальными примерами того, что значит быть рыцарем. Мы с гордостью оказываем нашу поддержку тем, кто работает в сфере здравоохранения.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.