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«Вегас» пожертвовал 7500 обедов для медработников

5 апреля 2020, 23:56
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«Вегас» выделил 7500 обедов для врачей, медсестер и медработников местных больниц, сообщается на официальном сайте НХЛ.

— Медицинские работники по всему Лас-Вегасу борются с этим вирусом на передовой, стремясь обеспечить безопасность наших семей и общества, — сказал президент фонда клуба Ким Франк. — Они являются реальными примерами того, что значит быть рыцарем. Мы с гордостью оказываем нашу поддержку тем, кто работает в сфере здравоохранения.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

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