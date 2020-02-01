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«Вегас» переиграл «Каролину», Свечников не набрал очков

06:22
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«Каролина» уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вегас» — 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Голы: Штястны — 15 (Смит, Маршессо), 3:52 — 0:1. Маршессо — 17 (Смит), 9:59 — 0:2. Терявяйнен — 11 (Мартинук, Ахо), 29:55 — 1:2. Шмидт — 5 (Стивенсон, Стоун), 52:09 — 1:3. Макгинн — 5 (Флери, Уильямс), 52:25 — 2:3. Ахо — 25 (бол., Славин, Терявяйнен), 56:21 — 3:3. Так — 7 (бол., Штястны, Теодор), 57:32 — 3:4.

Вратари: Мразек (58:40) — Суббан.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (6+9+10) — 37 (16+8+13).

Наши: Свечников (17.02/2/0) — -.

1 февраля. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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