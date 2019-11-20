«Вегас» обыграл «Торонто», Михеев сделал результативный пас

«Вегас» выиграл у «Торонто» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. У гостей забивали и Зак Хайманн. Очко за результативную передачу набрал российский форвард Илья Михеев.

«Вегас» набрал 25 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Торонто» 22 очка и десятое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Торонто» — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Голы: Гласс — 4 (бол., Пачоретти, Шмидт), 28:07 — 1:0. Спецца — 3 (Михеев), 47:26 — 1:1. Носек — 4, 48:08 — 2:1. Стоун — 10 (бол., Гласс, Теодор), 50:22 — 3:1. Хаймэн — 1 (бол., Спецца, Бэрри), 52:47 — 3:2. Икин — 2 (п.в., Пачоретти, Маршессо), 59:39 — 4:2.

Вратари: Флери — Андерсен (58:20 — 59:39).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (10+17+10) — 33 (9+8+16).

Наши: — - Михеев (14.58/2/+1).

20 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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