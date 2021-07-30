«Вегас» обменял Ривза в «Рейнджерс»
06:07
Форвард «Вегаса» Райан Ривз продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
«Рыцари» обменяли 34-летнего канадца на выбор в третьем раунде драфта-2022.
В минувшем сезоне Ривз провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также он набрал 1 (0+1) очко в 12 матчах плей-офф.
?? NEW YORK BOUND. pic.twitter.com/a8zGEQYo5E— New York Rangers (@NYRangers) July 30, 2021
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