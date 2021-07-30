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«Вегас» обменял Ривза в «Рейнджерс»

06:07
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Форвард «Вегаса» Райан Ривз продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Рыцари» обменяли 34-летнего канадца на выбор в третьем раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне Ривз провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также он набрал 1 (0+1) очко в 12 матчах плей-офф.

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Сергей Разин все материалы автора

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