«Вегас» обменял Ривза в «Рейнджерс»

Форвард «Вегаса» Райан Ривз продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Рыцари» обменяли 34-летнего канадца на выбор в третьем раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне Ривз провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также он набрал 1 (0+1) очко в 12 матчах плей-офф.