Генменеджер «Тампы» высказался о подписании контракта с 36-летним Перри
01:40
Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа прокомментировал подписание контракта с нападающим Кори Перри.
«Мы очень рады подписать контракт с Перри. Он добавит «Лайтнинг» немало опыта. Он станет отличным дополнением к составу, и мы рады, что пополнились еще одним хоккеистом с врожденным бойцовским характером. Он добавит нашей команде глубины», — цитирует Брисбуа русскоязычный сайт НХЛ.
Контракт 36-летнего канадца рассчитан на два сезона. Годовая зарплата — 1 миллион долларов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/tampa-podpisala-dvukhletnij-kontrakt-s-perri/c-325871578
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