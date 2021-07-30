Генменеджер «Тампы» высказался о подписании контракта с 36-летним Перри

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа прокомментировал подписание контракта с нападающим Кори Перри.

«Мы очень рады подписать контракт с Перри. Он добавит «Лайтнинг» немало опыта. Он станет отличным дополнением к составу, и мы рады, что пополнились еще одним хоккеистом с врожденным бойцовским характером. Он добавит нашей команде глубины», — цитирует Брисбуа русскоязычный сайт НХЛ.

Контракт 36-летнего канадца рассчитан на два сезона. Годовая зарплата — 1 миллион долларов.