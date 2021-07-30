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Генменеджер «Тампы» высказался о подписании контракта с 36-летним Перри

01:40
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Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа прокомментировал подписание контракта с нападающим Кори Перри.

«Мы очень рады подписать контракт с Перри. Он добавит «Лайтнинг» немало опыта. Он станет отличным дополнением к составу, и мы рады, что пополнились еще одним хоккеистом с врожденным бойцовским характером. Он добавит нашей команде глубины», — цитирует Брисбуа русскоязычный сайт НХЛ.

Контракт 36-летнего канадца рассчитан на два сезона. Годовая зарплата — 1 миллион долларов.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tampa-podpisala-dvukhletnij-kontrakt-s-perri/c-325871578

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