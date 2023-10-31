«Вегас» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» по буллитам дома обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Голден Найтс» голами отличились Пол Коттер, Уильям Каррье и Ши Теодор. У «Канадиенс» забили Шон Монахан и Ник Сузуки.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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