Стин станет генменеджером «Сент-Луиса» в 2026 году

Бывший форвард «Сент-Луиса» Александр Стин станет генеральным менеджером клуба в 2026 году, сообщается на официальном сайте «блюзменов».

40-летний швед в сезоне-2025/26 станет специальным помощником генерального менеджера, а через год займет пост генменеджера.

Стин выступал за «Сент-Луис» с 2008 по 2020 год, став обладателем Кубка Стэнли. В декабре 2020 года он объявил об окончании игровой карьеры.