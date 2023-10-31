Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ.

32-летний россиянин забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:2 ОТ).

Первой звездой стал форвард «Аризоны» Майкл Карконе. Он в матче с «Чикаго» (8:1) впервые в карьере оформил хет-трик. Также на его счету одна голева передача.

Второй звездой признан нападающий «Анахайма» Мейсон Мактавиш. В матче с «Питтсбургом» (4:3) он набрал 3 (2+1) очка.