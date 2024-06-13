«Колорадо» объявил о подписании Инналы

Форвард шведской «Фрелунды» Йере Иннала подписал контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 26-летним финном рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Иннала провел 42 матча в регулярном чемпионате Швеции и набрал 28 (16+12) очков. В 14 играх плей-офф на его счету 15 (11+4) очков. Вместе со сборной Финляндии Иннала стал чемпионом мира 2022 года.