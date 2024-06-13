«Рейнджерс» объявили о продлении контракта с Какко

Форвард Каапо Какко подписал новый контракт с «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним финном рассчитано на один год с зарплатой в 2,4 миллиона долларов. Какко был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2019 под вторым номером.

В минувшем сезоне Какко провел за «Рейнджерс» 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (13+6) очков. В 15 играх плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка.