«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в третьем матче финала Кубка Стэнли в 03:00 14 июня

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в третьем матче финала Кубка Стэнли в ночь с четверга на пятница, с 13 на 14 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Начало встречи— в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Эдмонтон» — «Флорида» можно в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:0), и во втором (4:1). Счет в серии 2-0.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.