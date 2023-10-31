Лавиолетт — о Панарине: «Некоторые вещи, которые он делает, совершенно уникальны»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о результативности нападающего команды Артемия Панарина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:2 ОТ) 32-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка, продлив свою результативную серию до девяти игр.

«Некоторые вещи, которые он делает, являются совершенно уникальными, — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ. — Последняя шайба, ставшая победной, когда он смог вот так просто пройти по центру, оттеснить соперников, потом увлечь их за собой, а затем сделать невероятную передачу Мике (Мика Зибанежад, — прим. «СЭ»)... Панарин — уникальный хоккеист, и сейчас он играет очень хорошо».

Панарин сыграл в этом сезоне 9 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

«Рейнджерс» с 14 очками занимают второе место в Восточной конференции. 3 ноября команда сыграет с «Каролиной».