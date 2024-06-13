«Ванкувер» работает над обменом Михеева

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев может покинуть клуб, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По сведениям источника, руководство «Кэнакс» работает над обменом 29-летнего россиянина. Потенциальные команды просят добавить в сделку еще одного игрока.

В минувшем сезоне Михеев провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (11+20) очко. В 11 играх плей-офф форвард не набрал ни одного очка.