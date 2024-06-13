«Каролина» подпишет с Чатфилдом контракт на три года

Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд подпишет новый контракт, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По сведениям источника, новое соглашение с 28-летним американцем будет рассчитано на три сезона с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Чатфилд провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (8+14) очка. Также на его счету 2 результативные передачи в 11 играх плей-офф.