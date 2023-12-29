«Ванкувер» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» вышла на четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 42 очками в 34 матчах.

«Ванкувер» лидирует на «Западе» с 49 очками в 36 играх.