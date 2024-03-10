«Вегас» — «Детройт»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Джонатан Маршессо, еще по голу забили Павел Дорофеев и Брэйден Макнэбб, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» шайбы на счету Майкла Расмуссена, Джей Ти Компера и Шейна Гостисбехера.

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