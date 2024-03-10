«Даллас» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

В составе «Старз» отличились Радек Факса, Джейсон Робертсон, Уайтт Джонстон и Джо Павелски. У «Кингз» гол забил Кевин Фиала.

После этого матча «Даллас» с 89 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 75 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Фиала — 21 (Даути), 0:26 — 1:0. Факса — 6 (Смит), 30:34 — 1:1. Робертсон — 21 (Павелски, Линделл), 30:52 — 1:2. Джонстон — 23 (бол., Дюшен, Марчмент), 46:47 — 1:3. Павелски — 23 (п.в., Робертсон), 56:20 — 1:4.

Вратари: Тэлбот — Уэджвуд.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (6+12+9) — 35 (14+13+8).

Наши: Гавриков (22.23/3/0) — -.

10 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.