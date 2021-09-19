Василий Подколзин: «Я сильно вырос за последние три года»

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал о своих успехах в изучении английского языка.

«Я сильно вырос за последние три года. Готов быть здесь и начать карьеру в НХЛ. Цель на лагерь развития — попасть в состав, хорошо себя показать, вот и все.

Не волнуюсь из-за того, что попал в новую команду, страну и культуру. Нормально адаптируюсь, пытаюсь со всеми разговаривать на своем корявом английском. Потихоньку получается. Нормально все!

Я все понимаю и разговариваю тоже нормально, только для интервью на английском еще надо немного поработать над языком. Как начнется тренинг-кэмп, у меня будет учитель, чтобы поправить английский. Жена здесь, она счастлива», — сказал Подколзин сайту НХЛ.