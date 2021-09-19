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Айкел пройдет медосмотр перед стартом тренировочного лагеря «Баффало»

15:52
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Капитан «Баффало» Джек Айкел пройдет медицинский осмотр перед стартом тренировочного лагеря команды, сообщает Sportsnet.

В случае отказа и неявки в лагерь клуб мог бы его дисквалифицировать. По итогам осмотра у «Баффало» будет возможность поместить игрока в список травмированных на долгий срок.

Напомним, что Айкел досрочно завершил минувший сезон из-за грыжи межпозвоночного диска. Травма привела к разногласиям с руководством клуба по поводу метода лечения.

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Иван Шитик все материалы автора

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