Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ.

На прошлой неделе 28-летний россиянин провел три матча за «Тампу». Он отстоял на ноль в играх против «Айлендерс» (5:0) и «Каролины» (4:0), единожды пропустив от «Вашингтона» (5:1).

Второй звездой недели признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (5+3) очков в 4 матчах. Третьей звездой стал Давид Пастрняк из «Бостона» с 5 (4+1) очками за 4 игры.