Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ.
На прошлой неделе 28-летний россиянин провел три матча за «Тампу». Он отстоял на ноль в играх против «Айлендерс» (5:0) и «Каролины» (4:0), единожды пропустив от «Вашингтона» (5:1).
Второй звездой недели признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (5+3) очков в 4 матчах. Третьей звездой стал Давид Пастрняк из «Бостона» с 5 (4+1) очками за 4 игры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|49
|27
|107
|2
|Нью-Джерси
|77
|48
|29
|104
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|77
|38
|39
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|76
|29
|47
|71
|8
|Коламбус
|76
|24
|52
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|76
|45
|31
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|77
|37
|40
|80
|7
|Детройт
|76
|34
|42
|77
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|76
|44
|32
|97
|2
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|3
|Даллас
|76
|41
|35
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|75
|38
|37
|84
|6
|Сент-Луис
|77
|35
|42
|77
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|76
|47
|29
|101
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
Результаты / календарь
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3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
|3.04
|01:00
|
Коламбус – Оттава
|4 : 3 ОТ
|3.04
|01:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|4 : 2
|3.04
|01:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 1
|3.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|2 : 5
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|6 : 1
|3.04
|03:00
|
Калгари – Анахайм
|5 : 4
|3.04
|03:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22
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