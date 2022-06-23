Василевский выйдет в старте «Тампы» на четвертый матч серии с «Колорадо», Ничушкин и Кадри — во втором звене

«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли примет «Колорадо».

В составе «Лайтнинг» с первых минут выйдет вратарь Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров сыграет в первом звене, защитник Михаил Сергачев — третьем.

Форварды «Эвеланш» Валерий Ничушкин и Назем Кадри выйдут во втором звене. 31-летний канадец из-за травмы пальца пропустил последние 4 матча плей-офф, в том числе все 3 встречи с «Тампой».

Счет в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Второй матч пройдет сегодня, 23 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.