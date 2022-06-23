Кадри вышел на разминку «Колорадо» перед четвертым матчем серии с «Тампой»

«Колорадо» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встретится с «Тампой».

Форвард «Эвеланш» Назем Кадри вышел на предыгровую разминку. 31-летний канадец перенес операцию на руке после повреждения, полученного в третьем матче полуфинальной серии с «Эдмонтоном». Кадри пропустил 4 матча плей-офф, в том числе все 3 встречи с «Тампой».

В текущем плей-офф Кадри провел 13 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков. У Кольяно 3 (2+1) очка в 11 играх.