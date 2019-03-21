Василевский – вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня стал вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. В матче с "Анахаймом" (3:0) американец отразил все 29 бросков по своим воротам.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан второй звездой дня. Голкипер в матче с "Вашингтоном" (5:4, ОТ) отразил 54 броска. 24-летний Василевский установил личный и клубный рекорд по количеству сейвов в одном матче.

Третьей звездой дня стал форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. В матче с "Баффало" на счету 21-летнего американца 2 очка (гол+пас).