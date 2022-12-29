Василевский признан второй звездой матча «Тампа-Бэй» — «Монреаль»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Монреаль» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи стал российский голкипер Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан форвард Брэйден Пойнт, который оформил дубль. Замкнул тройку защитник Виктор Хедман, сделавший две голевые передачи.