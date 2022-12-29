Василевский признан второй звездой матча «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Монреаль» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Второй звездой встречи стал российский голкипер Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.
Первой звездой признан форвард Брэйден Пойнт, который оформил дубль. Замкнул тройку защитник Виктор Хедман, сделавший две голевые передачи.
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|В
|П
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|36
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|15
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|2
|Виннипег
|35
|21
|14
|43
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|42
|4
|Колорадо
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|35
|16
|19
|35
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|33
|12
|21
|29
|8
|Чикаго
|33
|8
|25
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|24
|13
|49
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|46
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|5
|Калгари
|36
|16
|20
|39
|6
|Ванкувер
|34
|16
|18
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|Сан-Хосе
|36
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|8
|Анахайм
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2.01
3.01
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 1
|29.12
|03:30
|
Нью-Джерси – Бостон
|1 : 3
|29.12
|03:30
|
Питтсбург – Детройт
|4 : 5 ОТ
|29.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|29.12
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|34
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
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|2.19
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