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Сегодня, 06:02

Василевский признан второй звездой матча «Тампа-Бэй» — «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Тампа-Бэй».
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Монреаль» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи стал российский голкипер Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан форвард Брэйден Пойнт, который оформил дубль. Замкнул тройку защитник Виктор Хедман, сделавший две голевые передачи.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Тампа» обыграла «Монреаль». Василевский отразил 25 бросков

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3 Питтсбург 35 19 16 44
4 Вашингтон 37 20 17 44
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 24 13 49
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 36 19 17 40
5 Калгари 36 16 20 39
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 35 9 26 22
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1.01
2.01
3.01
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 1
29.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 1 : 3
29.12 03:30
Питтсбург – Детройт
 4 : 5 ОТ
29.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
29.12 06:00
Сиэтл – Калгари
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

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Торонто

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