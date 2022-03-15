«Вашингтон» вызвал Веккионе из АХЛ. 29-летний форвард играл в НХЛ 5 лет назад

«Вашингтон» вызвал форварда Майка Веккионе из фарм-клуба АХЛ «Херши», сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний американец еще не играл за столичную команду. В НХЛ форвард провел в общей сложности 2 матча — в сезоне-2016/17 за «Филадельфию».

В текущем сезоне Веккионе провел 43 матча а АХЛ, в которых набрал 36 (12+24) очков.