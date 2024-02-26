«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» вызвал нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

20-летний россиянин в этом сезоне принял участие в четырех матчах за «Вашингтон». Последний раз он играл в НХЛ 27 декабря в матче с «Рейнджерс».

В 47 играх за «Херши Берс» в АХЛ он набрал 25 (9+16) очков.