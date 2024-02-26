Ничушкин получил разрешение вернуться к тренировкам с «Колорадо»

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин получил разрешение от программы помощи игрокам (NHL/NHLPA Player Assistance Program) на возобновление тренировок с командой, сообщает пресс-служба НХЛ.

Однако хоккеист пока не сможет выступать в матчах. Также отмечается, что Ничушкин начнет следующую фазу лечения в рамках программы помощи игрокам.

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. Ранее он обратился в программу помощи хоккеистам НХЛ. Его реабилитация проходит секретно.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.