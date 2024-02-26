Тренер Новиков считает, что вратарь Кочетков может перевернуть НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об игре вратаря «Каролины» Петра Кочеткова.

«Кочетков может перевернуть НХЛ. Это не Василевский, но у него своя и очень интересная манера игры. Он хорошо и по-своему понимает игру. Давайте посмотрим за ним. Если он будет дружить с головой, то вырастет в интересного вратаря. Петр ни на кого не похож и очень хорош», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 30 матчей, в которых отразил 91 процент бросков с коэффициентом надежности 2,36.