«Ванкувер» подписал 8-летний контракт с Петтерссоном

«Ванкувер» продлил контракт с нападающим Элиасом Петтерссоном, сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение с 25-летним шведом рассчитано на 8 лет.

По данным инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, среднегодовая зарплата форварда составит 11,6 миллиона долларов.

Действующее 3-летнее соглашение, которое Петтерссон подписал в 2021-м, рассчитано до конца этого сезона, он мог стать ограниченно свободным агентом. Его зарплата составляет 7,35 миллиона долларов в год.

В 62 матчах сезона-2023/24 нападающий набрал 75 (29+46) очков.