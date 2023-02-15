«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Он был настоящим джентльменом»
«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
«Команда «Вашингтон Кэпиталз» с грустью узнала о кончине отца нашего капитана Алекса Овечкина, Михаила Овечкина. Мистер Овечкин был настоящим джентльменом. Он очень часто присутствовал на играх и тренировках «Кэпиталз». С всегда сияющей улыбкой на лице, он любил общаться с нашими болельщиками и выражать свою благодарность за их поддержку его сына, которым он невероятно гордился. Мысли нашего клуба направлены на семью Овечкина в это трудное время», — написала пресс-служба клуба в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.
14 февраля Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона».
|15.02
|03:00
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Вашингтон – Каролина
|2 : 3
|15.02
|03:00
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Монреаль – Чикаго
|4 : 0
|15.02
|03:30
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Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3
|15.02
|03:30
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Айлендерс – Оттава
|2 : 3 Б
|15.02
|04:00
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Виннипег – Сиэтл
|3 : 2 Б
|15.02
|04:00
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Сент-Луис – Флорида
|6 : 2
|15.02
|04:30
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Даллас – Бостон
|2 : 3 ОТ
|15.02
|05:00
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Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|15.02
|06:30
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Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 3