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«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Он был настоящим джентльменом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

«Команда «Вашингтон Кэпиталз» с грустью узнала о кончине отца нашего капитана Алекса Овечкина, Михаила Овечкина. Мистер Овечкин был настоящим джентльменом. Он очень часто присутствовал на играх и тренировках «Кэпиталз». С всегда сияющей улыбкой на лице, он любил общаться с нашими болельщиками и выражать свою благодарность за их поддержку его сына, которым он невероятно гордился. Мысли нашего клуба направлены на семью Овечкина в это трудное время», — написала пресс-служба клуба в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.

14 февраля Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона».

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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