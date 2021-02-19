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«Вашингтон» вернул Самсонова из АХЛ спустя пять дней

22:00
Илья Самсонов. Фото AFP
Илья Самсонов. Фото AFP
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«Вашингтон» вызвал вратаря Илью Самсонова из АХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Голкипер был переведен в клуб «Херши» 14 февраля. В АХЛ он успел провести 2 матча, пропустить 6 шайб при 88,5 процента отраженных бросков. В игре с «Бинхэмтоном» (2:1) россиянин отметился голевым пасом.

В НХЛ-2020/21 Самсонов также провел 2 матча, отражая 86,8 процента бросков.

В «Херши» отправился Зак Фукале, а Крэйг Андерсон переведен в запасной состав «Кэпталз».

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