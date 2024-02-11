«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ вечером в воскресенье, 11 февраля. Встреча пройдет на «Кэпитал Уан арене» в Вашингтоне, США. Начало — в 21.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Ванкувер» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Ванкувер» идет на 1-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 балла. «Вашингтон» занимает сейчас 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Ванкувер» идет на 1-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 балла.