Торопченко забил гол после красивого сольного прохода

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился заброшенной шайбой в матче против «Монреаля» в регулярном чемпионате НХЛ.

В первом периоде 24-летний россиянин забил гол после сольного прохода и открыл счет матча.

До этого матча в активе Торопченко было 11 (7+4) очков в 50 играх регулярки НХЛ.