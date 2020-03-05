«Вашингтон» уступил «Филадельфии», Проворов набрал 2 очка
«Вашингтон» на своем льду уступил «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Флайерз» одержали седьмую победу кряду.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Голы: Эллер — 16 (Паник, Хагелин), 14:09 — 1:0. Конекны — 24 (бол., Проворов, Жиру), 27:06 — 1:1. Хэйс — 23 (Грант, Обе-Кубель), 34:48 — 1:2. Питлик — 8 (Раффль, Грант), 37:05 — 1:3. Хэтэуэй — 8 (Уилсон, Дауд), 38:32 — 2:3. Проворов — 12 (Ворачек), 46:36 — 2:4. Лотон — 13 (Хэйс), 54:15 — 2:5.
Вратари: Холтби — Эллиотт.
Штраф: 20 — 20.
Броски: 27 (7+8+12) — 29 (7+18+4).
Наши: Ковальчук (15.14/0/0), Кузнецов (18.55/2/0), Овечкин (20.38/2/-2), Орлов (21.10/2/0) — Проворов (26.16/2/+1).
5 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
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