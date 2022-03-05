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Сегодня, 18:38

«Вашингтон» усилил охрану Овечкина

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб усилил охрану для российского нападающего Александра Овечкина. По его словам, ситуация в НХЛ обострилась для российских игроков в связи с ситуацией в Украине.

«Это сложное время для всех российских игроков в лиге, — цитирует Маклеллана NBC. — На них оказывается сильное давление с требованием высказать свое политическое мнение. Поэтому они стараются балансировать между тем, как они живут, и своими политическими убеждениями, а также последствиями, с которыми они могут столкунться на родине.

Я также думаю, что им сложно подстроиться под все это и разобраться, что можно говортить, что нельзя, и какие у них чувства на самом деле.

Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает вещи очень лично. Сейчас он под огромным давлением. Мы же пытаемся поддержать его. Он — лицо франшизы, а также лицо хоккея в нашем регионе. Его семья растет здесь, родились дети. Поэтому он в тяжелой ситуации. Не уверен, что в подобной ситуации вообще возможно разобраться. Ему также очень сложно.

Мы говорили с ним. На него давление со всех сторон 0 от Севрной Америки, России, семьи, разных людей. Он старается в этом разобраться, а мы стараемся ему пмочь. Мы говорим с ним и стараемся дать ему то, что необходимо».

25 февраля Овечкин высказался о происходящем на Украине.

В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.

 

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
3
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2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 55 28 27 58
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 55 19 36 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 54 36 18 78
2 Флорида 54 36 18 77
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 55 24 31 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 53 19 34 43
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3 Миннесота 53 32 21 67
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3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 55 30 25 64
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6 Ванкувер 56 27 29 60
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