«Вашингтон» усилил охрану Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб усилил охрану для российского нападающего Александра Овечкина. По его словам, ситуация в НХЛ обострилась для российских игроков в связи с ситуацией в Украине.

«Это сложное время для всех российских игроков в лиге, — цитирует Маклеллана NBC. — На них оказывается сильное давление с требованием высказать свое политическое мнение. Поэтому они стараются балансировать между тем, как они живут, и своими политическими убеждениями, а также последствиями, с которыми они могут столкунться на родине.

Я также думаю, что им сложно подстроиться под все это и разобраться, что можно говортить, что нельзя, и какие у них чувства на самом деле.

Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает вещи очень лично. Сейчас он под огромным давлением. Мы же пытаемся поддержать его. Он — лицо франшизы, а также лицо хоккея в нашем регионе. Его семья растет здесь, родились дети. Поэтому он в тяжелой ситуации. Не уверен, что в подобной ситуации вообще возможно разобраться. Ему также очень сложно.

Мы говорили с ним. На него давление со всех сторон 0 от Севрной Америки, России, семьи, разных людей. Он старается в этом разобраться, а мы стараемся ему пмочь. Мы говорим с ним и стараемся дать ему то, что необходимо».

25 февраля Овечкин высказался о происходящем на Украине.

В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.