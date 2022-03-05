Нападающий «Далласа» Робертсон стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Он сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

Второй звездой выбран нападающий «Лос-Анджелеса» Виктор Арвидссон. Он также отметился хет-триком в игре с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Третьей звездой назван форвард «Баффало» Джефф Скиннер. Он сделал дубль в матче с «Миннесотой» (5:4).