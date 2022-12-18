Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:40

«Вашингтон» обыграл «Торонто», у Кузнецова две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Эрик Густафссон, две результативные передачи у Евгения Кузнецова, капитан столичной команды Александр Овечкин нанес два броска в створ, у защитника Дмитрия Орлова «+1». Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 23 броска из 28.

После этого матча «Вашингтон» с 36 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 44 очками — на третьей строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
19
Читайте также
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО
Глава британского генштаба выступил за упрочнение отношений с Россией
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин ответил на вопрос, готов ли он забить 802-й гол в НХЛ в пустые ворота
Президент КХЛ Морозов верит, что Овечкин обойдет Гретцки по голам в НХЛ
Канадский аналитик предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ
Клубу Овечкина не нужен Кубок Стэнли. Ему нужен рекорд Овечкина!
Тренер «Далласа» назвал умопомрачительным достижение Овечкина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», у Панарина гол и пас

«Тампа» обыграла «Монреаль», Кучеров набрал два очка
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Вашингтон 33 16 17 36
6 Айлендерс 31 17 14 35
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Детройт 30 13 17 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Оттава 30 14 16 30
7 Баффало 30 14 16 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 28 10 18 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 00:00
Эдмонтон – Анахайм
 3 : 4
18.12 03:00
Вашингтон – Торонто
 5 : 2
18.12 03:00
Каролина – Даллас
 5 : 4 ОТ
18.12 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 1 : 5
18.12 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 - : -
18.12 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
3 : 6
18.12 05:00
Аризона – Баффало
 - : -
18.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
18.12 06:00
Ванкувер – Виннипег
 - : -
18.12 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
18.12 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
18.12 22:00
Миннесота – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 31 52
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 46
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 27
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 13 2.01
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости