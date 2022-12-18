«Вашингтон» обыграл «Торонто», у Кузнецова две результативные передачи

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Эрик Густафссон, две результативные передачи у Евгения Кузнецова, капитан столичной команды Александр Овечкин нанес два броска в створ, у защитника Дмитрия Орлова «+1». Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 23 броска из 28.

После этого матча «Вашингтон» с 36 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 44 очками — на третьей строчке.