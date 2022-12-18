«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», у Панарина гол и пас

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 6:3.

В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 27 очками — на 15-й строчке.