«Вашингтон» обыграл «Тампу», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Сонни Милано, еще по голу забили Джон Карлссон и Ник Дауд, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Лайтнинг» шайбы забросили Энтони Даклер и Брэнден Хэгел, вратарь Андрей Василевский отразил 31 бросок из 35.

После этого матча «Вашингтон» с 87 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Тампа» с 96 очками — на шестой строчке.

.