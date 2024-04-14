«Флорида» — «Баффало»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Баффало» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличились Антон Лунделл, Кевин Стенлунд и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29. У «Сэйбрз» шайбы забросили Тайсон Йост и Джек Куинн.

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