«Вашингтон» сыграет против «Флориды» в первом раунде Кубка Стэнли

Сегодня, 30 апреля, «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (2:3), а «Флорида» потерпела разгромное поражение от «Монреаля» (2:10).

«Кэпиталз» заняли восьмое место в Восточной конференции, набрав 100 очков в 82 матчах, а «Пантерз» стали первыми со 122 очками. Таким образом, команды встретятся в первом раунде плей-офф.

Напомним, за «Флориду» играют россияне Сергеей Бобровский и Максим Мамин, а за «Вашингтон» выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.